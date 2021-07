Fotobewerbe ausgeschrieben

Während man in Kitzbühel mit einem 30-Sekunden-Video punkten kann, sind es beim Land Tirol Bilder aus der Europaregion Euregio.



Kitzbühel, Innsbruck | Ein Sommer voller Lebensfreude. Für die Sommerkampagne 2022 lädt Kitzbühel Tourismus im Rahmen der Video-Kampagne #lebensfreude alle ein, persönliche Lieblingsmomente in der Gamsstadt und den Feriendörfern in einem Video einzufangen. Der beste Clip wird beim 9. Filmfestival Kitzbühel prämiert und mit 3.000 Euro belohnt.



Im Rahmen der Kampagne #lebensfreude sind alle, die gerne mit einer Kamera unterwegs sind, aufgerufen, ihre ganz persönlichen Lieblingsmomente des Sommers 2021 in Kitzbühel zu filmen und als Kurzvideo auf lebensfreude.kitzbuehel.com einzureichen. Kreativität, Individualität und Eigeninitiative sind gefragt. Vorgaben gibt es daher bewusst keine. Es wird nur eine einzige Bedingung gestellt und die ist ganz klar: Das Video soll in Kitzbühel und den Feriendörfern Reith, Aurach und Jochberg entstehen. Teilnahmeschluss ist der 8. August 2021.



Einreichen kann man die Videos unter lebensfreude.kitzbuehel.com, öffentliches Posting auf Facebook und/oder Instagram mit dem Hashtag #lebensfreude und Verlinkung mit @Kitzbühel – Tirol bzw. @kitzbuehel_tirol.

Hobby-Fotografen aufgepasst

Die Europaregion Tirol-Südtirol-Trentino sucht wieder die besten Fotos aus der Euregio für den Jahreskalender 2022. Von Landschaftsaufnahmen über Schnappschüsse von Bau- und Landeskultur bis hin zu Fotos von „Charakterköpfen“ der Region – der Kreativität der TeilnehmerInnen wird ein großer Spielraum eingeräumt. Im Fokus stehen jedoch Farben und Eindrücke der vier Jahreszeiten. Die besten Bilder aus den Einsendungen werden im neuen Euregio-Kalender abgedruckt, der als Wand- und Stehkalender erscheint.

Die Teilnahme ist bis einschließlich 12. September 2021 unter www.europaregion.info/gewinnspiel möglich.

Bild: In Kitzbühel steht alles unter dem Motto „Lebensfreude.“ Foto: Kitzbühel Tourismus