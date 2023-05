Forstunfall in Kirchdorf

Kirchdorf | Am 9. Mai 2023 führte ein 20-jähriger Österreicher in Kirchdorf im Bereich des sogenannten Troirückens Holzschlägerungsarbeiten durch. Dabei fiel ein Baum auf einen bereits gefällten Baum. Dieser Baum setzte sich dadurch in Bewegung und prallte gegen den 20-Jährigen, wodurch dieser Verletzungen unbestimmten Grades erlitt. Der Mann wurde per Tau mit dem Rettungshubschrauber geborgen und in das Krankenhaus Salzburg geflogen.

