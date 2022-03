Zum 13. Mal gastiert die Freeride World Tour derzeit in Fieberbrunn. Begleitet wird das Kräftemessen der weltbesten Freerider von der Premiere des Freeride Talks presented by TIROL. Am Dienstag, 15. März, 20.00 Uhr, begrüßt Moderator Stefan Steinacher eine hochkarätige Talkrunde: Riesentorlauf-Olympiasiegerin Viktoria Rebensburg, Red Bull Skydive Team-Pilot Marco Waltenspiel, Ex-Snowboard-Profi und Starfotograf Tom Klocker, sowie Snowboard-Freestyle-Ass Werni Stock und World Tour-Debütant Max Hitzig. Sie plaudern nicht nur über ihre ganz persönliche Premiere in Fieberbrunn, sondern auch über ihre Sicht auf die Inszenierung des Sports im digitalen Zeitalter. Was ist guter Content - sind einzigartige Inhalte heute im wahrsten Sinne des Wortes Gold wert? Der offizielle Freeride Talk presented by TIROL: Am Dienstag, 15.März um 20.00 Uhr, live auf www.freerideworldtour.com