Film ab für junge Filmliebhaber

Von 5. bis 21. November heißt es wieder Film ab! in der Alten Gerberei. Das Das Kinder- und Jugendfilmfestival in der Alten Gerberei wird zur „ Cineale“.



St. Johann | Das letzte Jahr bot vielerlei Möglichkeiten anpassungsfähig, flexibel und erfinderisch zu sein. Das nutzte auch der „Verein zur Förderung von Kinder- und Jugendkultur in St. Johann und Umgebung“ und benannte sich von Trampolissimo um in youngstar. Doch dessen nicht genug: auch das Kinder- und Jugendfilmfestival, das fortan hauptsächlich von youngstar veranstaltet wird, lässt den Namen Kikiplexx hinter sich und heißt ab sofort „Cineale“.

Frischer Wind und neuer Look

Mit frischem Wind und neuem Look präsentiert nun der Verein youngstar großes Kino v.a. für junges Publikum und Familien. Auch zahlreiche Schülerinnen und Schüler sowie Kindergartenkinder aus der Region sind wieder gern gesehene Gäste bei eigenen Schulkinovorführungen.

Spannende wie lustigen Filme, aber auch solche, die zu angeregten Diskussionen einladen, sollen zum gemeinsamen Kinoerlebnis mit nachhaltiger Wirkung werden.

Filme für Schulen und die Öffentlichkeit

Neben den filmpädagogischen Angeboten für Schulen bietet die Cineale auch zum Publikumsfilm „Madison“ ein spannendes Rahmenprogramm: die österreichische MTB Staatsmeisterin Lisi Osl aus Kirchberg kommt zum Livegespräch auf die Bühne und beantwortet gerne allen Sport- und Filmfans Fragen zum Thema Mountainbiken und Downhill. Und so heißt es von 5. bis 21. November für alle jungen Cineasten: Film ab!

3 G-Regel für alle Besucher ab 12 Jahren

Zur Sicherheit aller Besucher und Mitarbeiter wird bei allen Veranstaltungen beim Eintritt in die Alte Gerberei ab dem vollendeten 12. Lebensjahr ein 3-G-Nachweis benötigt. Die aktuell gültigen Sicherheitsmaßnahmen sind auf www.youngstar.at abrufbar.

Bild: Das Team der „Cineale“ rund um Projektleiterin Cornelia Erber (re.) präsentierte zusammen mit Lehrern und Direktoren das Programm für 2021. Foto: Bezirksblätter/Schweinester

Angesagt - Öffentliche Filme Cineale

St. Johann | Samstag, 6. November, 15 Uhr: „Die Heinzels – Die Rückkehr der Heinzelmännchen“ (ab 6 J.), 17.30 Uhr: „Madison - ungebremste Girlpower“ (ab 9 J.)

Sonntag, 14. November, 15 Uhr: „Coco – Lebendiger als das Leben“ (ab 8 J)

Samstag, 20. November, 16 Uhr: „Alfons Zitterbacke“ (ab 8 J.)

Sonntag, 21. November, 16 Uhr: „Unsere Lehrerin, die Weihnachtshexe“ (ab 7 J.).

Infos und Reservierung

Informationen und Reservierungen unter Tel. 05352 61284, info@youngstar.at oder www.youngstar.at