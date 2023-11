Film ab beim Filmfestival

Großes Kino verspricht das Kinder- und Jugendfestival CINEALE vom 4. November bis 3. Dezember 2023 in der Alten Gerberei. Der „youngstar Verein“ zur Förderung von Kinder- und Jugendkultur präsentierte ein umfassendes Programm.



St. Johann | Ganz im Zeichen des Films stehen die kommenden Wochen: Am 4. November findet mit dem Umwelttag der – thematisch zu den Filmen passende – Auftakt zur diesjährigen CINEALE statt. In der seit März 2023 als Green Location ausgezeichneten Alten Gerberei wird an diesem Tag neben vielfältigem und inspirierendem Rahmenprogramm auch der ukrainische Animationsfilm „Mavka-Hüterin des Waldes“ gezeigt.



Tolles Angebot für Schulen

Neben den fünf öffentlichen Filmen an drei Spieltagen wird ein umfassendes filmpädagogisches Angebot für Schulen präsentiert. Sowohl Dokumentarfilme als auch Spielfilme für unterschiedliche Altersgruppen sind dabei. Projektleiterin Verena Tkauz zeigt sich begeistert von dem regen Interesse: „Wir freuen uns sehr, dass wir um die 2000 Schüler haben, die die Alte Gerberei besuchen werden, ein Danke hier auch den engagierten Lehrern.“



Die Schulfilme werden um Regisseurgespräche bereichert – prominente Filmemacher stellen sich dafür den Fragen der Schüler und geben Einblick in ihre Arbeit. Begleitet werden die Filme mit entsprechendem Unterrichtsmaterial und professionell begleiteten Nachbesprechungen.



Auch fremdsprachige Schulfilme sind dabei. Die Direktorin des St. Johanner Gymnasiums Brigitta Krimbacher zeigt sich begeistert: „Konsumiert wird viel, aber Gutes und pädagogisch Wertvolles ist nicht so leicht zu finden. Da ist dieses Angebot dann Gold wert.“



Das detaillierte diesjährige CINEALE Festival-Programm ist unter www.youngstar.at zu finden. est

Bild: Die beiden Projektleiterinnen der diesjährigen CINEALE mit engagierten Lehrerinnen und Lehrern. Foto: Standl