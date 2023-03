Feuerwerk an Soul, Funk & Pop

Auf Einladung der Kleinkunst Kitzbühel und dem Kulturreferat der Stadt Kitzbühel kommt das Jazzorchester „Lungau Big Band“ mit einem Best of und der Tiroler Sängerin Sara de Blue am Samstag, 1. April nach Kitzbühel.



Kitzbühel | Die Lungau Big Band konnte sich die letzten 40 Jahre zu einem der aktivsten und bemerkenswertesten Jazzensembles des Landes entwickeln und mit abwechselnden programmatischen Ausrichtungen nicht nur das Publikum begeistern, sondern auch sich selbst mit unterschiedlichsten musikalischen Anforderungen in ansteckender Spiellaune halten.

Die Liste der bisherigen Gäste ist lang. Ein paar wenige seien genannt: Nils Landgren, Randy Brecker, Gunhild Carling, Bobby Shew, Angela Tröndle, James Morrison, Jiggs Whigham, Tony Momrelle, Bob Mintzer und Michael Abene.



Am Samstag, 1. April, kommt ein Feuerwerk an Soul, Funk & Pop mit der Lungau Big Band und der jungen Tiroler Sängerin Sara de Blue, die nicht nur bei „The Voice Of Germany“ erfolgreich war, sondern stimmlich und musikalisch noch viel mehr zu bieten hat.

Beginn ist um 19.30 Uhr im Konzertsaal der Landesmusikschule Kitzbühel. Kartenvorverkauf: Kitzbühel Tourismus, Raiffeisenbank Kitzbühel.

Bild: Sara de Blue sorgt mit der Lungau Big Band für ein musikalisches Feuerwerk. Foto: Veranstalter