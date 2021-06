Feuerwehrfest abgesagt

Nach langem Überlegen und prüfen der Möglichkeiten entschloss sich die Stadtfeuerwehr Kitzbühel zur Absage des Feuerwehrfestes. Der Blick ist nun auf die Jubiläumsfestivitäten gerichtet.



Kitzbühel | „Wir haben uns die Entscheidung über die Absage des Feuerwehrfestes nicht leicht gemacht. Als Sicherheitsorganisation wollen wir kein Risiko eingehen“, sagt Feuerwehrkommandant Alois Schmidinger.

Trotz der sich allmählich entspannenden Lage und den damit einhergehenden Lockerungen ist es der Stadtfeuerwehr Kitzbühel nicht möglich, das traditionelle Hallenfest in gewohnter Weise durchzuführen.

Kein „Hendl to go“ in Kitzbühel

Eine wahre Spezialität beim Feuerwehrfest sind immer die Hendl, die am Holzkohlegriff gebraten werden. „Die Hendl müssen eigentlich gleich frisch und vor Ort verspeist werden, damit der Geschmack und die Qualität auch am Teller sind. Unsere beliebten Hendl vom Holzkohlengrill möchten wir den Besuchern gerne in entspannter Festatmosphäre servieren, mit Musik, Tanz und Stimmung in der Festhalle und in der Bar“, sagt Schmidinger, der damit dem „Hendl to go“ eine Absage erteilt.

Feuerwehr freut sich auf das Jubiläum

Der Blick bei der Stadtfeuerwehr ist nach vorne gerichtet. Im kommenden Jahr feiert die Wehr ihr 150-jähriges Jubiläum. „Wir nutzen die Zeit und stehen schon mitten in der Planung für die Feierlichkeiten unseres Jubiläumsjahres und freuen uns schon heute auf das Hallenfest der Stadtfeuerwehr Kitzbühel 2022“, schließt Schmidinger, der mit seinen Kameraden im nächsten Jahr mit Schwung, Elan und Freude die Feierlichkeiten begehen will. E. M. Pöll

Bild: Das Feuerwehrfest Kitzbühel muss heuer leider abgesagt werden. Damit haben Pfarrer Michael Struzynski, Feuerwehrkommandant Alois Schmidinger und Bürgermeister Klaus Winkler ein Jahr Zeit, um den Fassanstich zu üben. Foto: Archiv