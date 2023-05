Feuer in Talstation!

Explosion und Brand eines Lkw bei der Laderampe der Hahnenkammbahn –zum Glück nur ein Testlauf.



Kitzbühel | Sirenengeheul und ein Großaufgebot der Feuerwehr und des Roten Kreuzes im Bereich der Hahnenkammbahn, ließen letzte Woche Schlimmstes vermuten. Es handelte sich aber nur um die groß angelegte Übung der Feuerwehr in Zusammenarbeit mit der Bergbahn Kitzbühel.

Neben der Brandbekämpfung galt es, mehrere Schwerverletzte zu bergen und zu versorgen. Die Geschwindigkeit der Bahn wurde erhöht, um die Fahrgäste in den Gondeln in Sicherheit zu bringen. Im Bereich der Talstation kam es zu starker Rauchentwicklung und Feuerwehrleute mussten mit Atemschutzgeräten nach vermissten Personen suchen.



In kürzester Zeit errichtete die Feuerwehr unter Kommandant Andreas Reisch eine Einsatzzentrale und koordinierte die Abläufe. Erstmals war auch die neu aufgestellte Gemeindeeinsatzleitung mit Bürgermeister Klaus Winkler und Einsatzkoordinator Stadtrat Alexander Gamper dabei. Über 100 Personen waren im Einsatz, die Zusammenarbeit klappte herorragend. Claudia Egger

Bilder: 1) Bergung von Schwerverletzten durch das Rote Kreuz bei der Hahnenkammbahn. 2) Sogar Reanimation wurde von den Feuerwehrleuten durchgeführt. 3) Auf Grund der starken Rauchentwicklung war Atemschutzausrüstung nötig. 4) Im Groß-Übungseinsatz: Alexander Ringler, Notarzt Christian Hengl, Dominik Stöckl, Daniel Kerscher (Leiter Transport). Fotos: Egger