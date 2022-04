Felssturz in Hopfgarten

Hopfgarten | Am 31.03.2022, um 23:50 Uhr kam es auf der Kelchsauer Landesstraße (L 205) bei StrKm 5,0, im Gemeindegebiet von Hopfgarten, zu einem Felssturz, wobei sich ein Felsplatte in der Größe von ca. 1 ½ Meter vom ca. 15 Meter hohen Felsen löste und gegen die Steinschutzwand an der Landestraße prallte.

Die Steinschlagschutzwand wurde dabei beschädigt und drei Holzbalken durchtrennt. Durch die Straßenmeisterei Wörgl wurde der beschädige Teil der Steinschlagschutzwand mit Jersey Betonbarrieren provisorisch in ihrer Funktion wieder instand gesetzt. Die Arbeiten waren um 02:50 Uhr abgeschlossen. Zu einer Verkehrsbehinderung kam es nicht. Personen wurde keine verletzt.

