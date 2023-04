Feierstunde für verdiente Hauserer

In der kleinsten Gemeinde des Bezirks wurde Samstagabend groß gefeiert: Verliehen wurden 24 Ehrennadeln an engagierte Funktionäre. Leo Niedermoser erhielt die Ehrenbürgerschaft.



St. Jakob | Menschen, die im Dorf etwas bewegen wollten und sich für eine Sache einsetzten, wurden Samstagabend vor den Vorhang geholt: 20 Ehrennadeln in Bronze, drei in Silber sowie eine in Gold wurden ausgeschiedenen Funktionären von

St. Jakob in würdigem Rahmen verliehen. Letztgenannte Auszeichnung erging an die langjährige Vizebürgermeisterin Doris Engstler (2004 -2022), die außerdem Gemeindevorstand (1999-2004) sowie Gemeinderätin (1998-1999) war und von Moderatorin Elke Schuh liebevoll als „Gemeindemama“ bezeichnet wurde.



Höhepunkt des Abends war die Ernennung von Leo Niedermoser zum Ehrenbürger: Er war in der 850-Seelen-Gemeinde langjähriger Dorfchef (2004-2022), Gemeinderat (1980-1986 sowie 1998-2004) sowie Obmann und Funktionär im örtlichen Vereinswesen. Er empfinde Überraschung, Dankbarkeit und Freude über diese Ehrung, teilte Niedermoser in seiner Ansprache gerührt mit.

Bgm. Franz Wallner würdigte die Verdienste seines Amtsvorgängers, vergaß aber auch nicht, auf dessen geselliges Wesen einzugehen. „Unsere Besprechungen haben bei einem Pfiff oder einem Seidel Bier immer länger gedauert, als sie eigentlich sollten“, schmunzelte Wallner.



Ein filmisches Denkmal gesetzt wurde dem frisch gebackenen Ehrenbürger von Wolfgang Schwaiger, der im Auftrag der Gemeinde St. Jakob das Leben Niedermosers pointenreich porträtierte und zahlreiche Episoden aus dessen Lebensweg herausgriff. Eine tolle Überraschung, freute sich der Geehrte, der bis zum Zeitpunkt der Premiere Samstagabend nichts davon gewusst hatte. „Da haben alle Hauserer zusammengeholfen und nichts verraten“. Alexandra Fusser

Bilder: 1) Hohe Auszeichnung der Gemeinde für Leo Niedermoser, verliehen durch Landesrätin Mair, Bgm. Franz Wallner und Vize-Bgm. Michael Perterer (von links).

2) Ehrennadeln in Bronze wurden 20 Bürgern verliehen. Nicht im Bild: Andreas Embacher, Peter Kapeller, Martina Koidl und Norbert Schlemmer.

