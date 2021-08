Feiern Sie den Sommer!

St. Johann | „Zu jedem Sommerfest passt eine besondere Brotspezialität aus unserer Backstube! Ob italienisches Weißbrot, Ciabatta mit Oliven, Wurzelbrot oder klassisches Ciabatta – wir bieten ein tolles Sortiment für jeden Geschmack!“, frohlockt Meisterbäcker Peter Rass vor dem Holzofen am Wochenmarkt-Stand der St. Johanner Bäckerei.

Alles Essig!

Peppen Sie Ihre Sommerdrinks und Desserts doch einfach einmal mit Essig auf. Klingt komisch – schmeckt aber himmlisch! Monika am Stand von Olio e Aceto sprudelt vor Ideen. Ihre Aperitif-Essige eignen sich perfekt zum Mixen mit Soda oder Prosecco. Ananas in erwärmtem Passionsfruchtessig geschwenkt und mit Vanilleeis serviert, wird zum genialen Sommerdessert!

Delikat Grillen

Spinatfrischkäseröllchen, Zwiebeltascherl, bunter Krautsalat, Couscous Salat, Curry-Bananen oder Preiselbeer-Kren Sauce… läuft Ihnen auch gerade das Wasser im Mund zusammen? Gibt´s alles am Freitag bei Monika (Geflügel Schindecker) – aus Zutaten von heimischen Bauern, veredelt im Familienbetrieb – für Ihre Grillerei.

Vertrauenssache Obstkauf

Kennen Sie das? Sie stehen vor gefüllten Obstpaletten und sind unsicher, zu welcher Frucht Sie greifen sollen. Marcel Muttenthaler ist seit seinem 6. Lebensjahr mit seiner Familie auf Märkten unterwegs und bietet dort eine kleine aber sehr feine Auswahl an heimischen Obstspezialitäten. In diesem Sommer finden Sie ihn auch am St. Johanner Wochenmarkt!

Gebranntes im Stanitzel

Mit gebrannten Mandeln, am Markt frisch zubereitet von Karoline in der Süßen Ecke, machen Sie nicht nur Kindern eine Freude. Auch wir Erwachsenen naschen gerne mit und schwelgen in Kindheitserinnerungen mit Karussellfahrten und buntem Treiben auf den Jahrmärkten unserer Jugend. In feine Papierstanitzeln verpackt, bringen sie Farbe und Genuss in jede Gartenparty.

Holen Sie sich neue Ideen für Ihr Grillfest.Foto: PlatTo am St. Johanner Wochenmarkt!



Jeden Freitag 19.03. bis 19. 11. 2021, 10 bis 17 Uhr am St. Johanner Hauptplatz.

www.treffpunkt-stjohann.at



Bild: Holen Sie sich neue Ideen für Ihr Grillfest. Foto: PlatTo