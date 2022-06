Fahrzeugbrand in Westendorf

Westendorf | Am 04.06.2022 gegen 12.15 Uhr kam es auf einer Gemeindestraße in Westendorf zu einem Feuerwehreinsatz, nachdem ein Fahrzeug, nach derzeitigem Ermittlungsstand aus einem technischem Gebrechen, in Brand geraten war. Die mit zwei Fahrzeugen und 12 Einsatzkräften ausgerückte Freiwillige Feuerwehr Westendorf konnte den Brand rasch unter Kontrolle bringen. Personen wurden nicht verletzt.

PI Westendorf - Tel.: 059133 / 7209