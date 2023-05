Fahrzeugbrand in Kirchdorf

Kirchdorf | Am 14.05.2023 gegen 19:20 Uhr kam es auf der B 176 im Gemeindegebiet von Kirchdorf in Tirol zu einem Feuerwehreinsatz nach einem Fahrzeugbrand. Nachdem ein 57-jähriger Österreicher während der Fahrt aus dem Motorraum seines PKWs einen unangenehmen Geruch feststellte, hielt er den PKW an und beim Öffnen der Motorhaube schlugen ihm bereits Flammen entgegen. Kurze Zeit später stand der PKW in Vollbrand.

Die Einsatzkräfte der FFW Kirchdorf konnten den Brand unter Kontrolle bringen und ein Übergreifen der Flammen auf andere Objekte verhindern. Am PKW entstand ein Totalschaden, der Asphalt im Bereich der Brandstelle wurde ebenfalls beschädigt. Personen wurden keine verletzt. Die B176 war während des Einsatzes bis 20:10 Uhr komplett gesperrt. Die Ursache der Brandentwicklung ist noch Gegenstand von Ermittlungen.



PI Erpfendorf - Tel. 059133 7201