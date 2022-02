Fahrzeugbrand in Itter

Itter | Am 17.02.2022 gegen 15.50 Uhr lenkte ein 56-jähriger Deutscher einen Lkw auf der Loferer Straße in Fahrtrichtung Wörgl. Im Gemeindegebiet von Itter stellte der Lenker Feuer aus dem Heck seines Fahrzeuges fest. Er versuchte noch mit einem Feuerlöscher das Feuer zu löschen, was ihm jedoch nicht gelang. Das Feuer konnte schlussendlich von der FFW Itter gelöscht werden. Während der Löschung und Bergung des Lkw musste die Loferer Straße für den gesamten Verkehr gesperrt werden, wodurch es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen kam. Die Straße war erst gegen 19:30 Uhr wieder ungehindert passierbar.

Im Einsatz standen die Freiwillige Feuerwehr Itter (14 Mann, 2 Fahrzeuge), der Samariterbund (1 RTW), die Straßenmeisterei Wörgl (2 Fahrzeuge) sowie insgesamt 6 Polizeibeamte der PI Hopfgarten i.B. sowie der PI Söll.

PI Hopfgarten i.B. - Tel.: 059133 / 7203