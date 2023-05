Fahrzeugabsturz in Brixen

Brixen | Am 24. Mai 2023, gegen 09:40 Uhr lenkte ein 28-jähriger Österreicher einen Lkw in Brixen auf dem Kandleralmweg talwärts. In einer Linkskurve gab das Bankett des Weges nach, der Lkw stürzte mehrere Meter über eine Böschung und blieb auf der Seite liegen. Personen wurden bei dem Unfall nicht verletzt. Am Lkw entstand schwerer Sachschaden. Das Fahrzeug wurde von der Feuerwehr Brixen gegen einen weiteren Absturz gesichert und im Anschluss von einem Abschleppdienst geborgen.

