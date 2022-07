Fahrradsturz in Westendorf

Westendorf | Am 4. Juli 2022, gegen 12:00 Uhr lenkte ein 24-jähirger Brite ein Mountainbike in Westendorf auf der Gemeindestraße Unterwindau, kam aus unbekannter Ursache von der Fahrbahn ab und stürzte in der Folge in ein ca. fünf Meter unterhalb der Straße befindliches Bachbett. Dabei zog sich der Mann Verletzungen unbestimmten Grades zu. Er wurde von der Feuerwehr Westendorf geborgen und mit dem Rettungshubschrauber in die Klinik Innsbruck geflogen.

