Fahraddiebstähle in St. Johann

St. Johann | In der Nacht vom 09.03.2023 auf den 10.03.2023 stahl eine derzeit unbekannte Täterschaft im Ortsgebiet von St. Johann in Tirol sechs an unterschiedlichen Orten abgestellte Fahrräder. Durch die Tat entstand den Besitzern ein Schaden in einem niedrigen 4-stelligen Eurobereich.

PI St. Johann - Tel.Nr.: 059133 / 7208