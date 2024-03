FF-Funker zeigten ihr Können

Vergangenes Wochenende stand die Landesfeuerwehrschule in Telfs ganz im Zeichen der zweiten Funk-Leistungsprüfung. Sechs Bewerter aus dem Bezirk stellten sich zur Verfügung.



Kirchberg | In den letzten Monaten bereiteten sich die Funker von acht Feuerwehren im Bezirk auf ihre Funk-Leistungsprüfung vor. Vergangenes Wochenende zeigten die aktiven Florianijünger ihr Können und stellten sich in der Landesfeuerwehrschule den Bewertern, von denen mit Andreas Schroll, Johann Hörfarter jun., Stefan Bründlinger, Leo Schwaiger, Viktoria Luxner und Darko Omerbasic sechs aus dem Bezirk Kitzbühel kommen.



Bei der umfangreichen Prüfung mussten unter den strengen Augen der Bewerter fünf Stationen, möglichst fehlerfrei, absolviert werden. Auf dem Prüfplan standen Gerätekunde, das Erstellen und Weitergeben einer Nachricht, das Übermitteln einer Nachricht sowie das Funken im Einsatz in der Florianistation. Überdies mussten weitere Fragen aus dem Funkwesen beantwortet werden.



Am Ende konnten 13 Kameraden aus dem Bezirk Kitzbühel das Funkleistungsabzeichen mit nach Hause nehmen.



Über ihren Erfolg freuen sich Josef Hetzenauer (FF Aschau); Christian Schroll (FF Aschau); OV Stefan Schroll (FF Aschau); BI Michael Pöll (FF Going); Hannes Hölzl (FF Hochfilzen); Stephan Rabel (FF Hochfilzen); Tobias Remmlhofer (FF Hochfilzen); Alexander Waltl (FF Hochfilzen); Tobias Sohler (FF Kitzbühel); OLM Daniel Dagn (FF Schwendt); Michael Dagn (FF Schwendt); Christoph Wohlfartstätter (FF Schwendt) sowie Fabian Kals (FF St. Ulrich). KA

Bild: Auch der Umgang mit dem Funkgerät will gerlernt sein – die Bewerter sind sehr genau. Foto: Schroll