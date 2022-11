Exzellente Lehrlinge ausgezeichnet

Vergangene Woche wurden die erfolgreichen Teilnehmer am Lehrlingswettbewerb von Wirtschaftskammer Kitzbühel Obmann Peter Seiwald ausgezeichnet.



Kitzbühel | Insgesamt wurden 34 Lehrlinge aus dem Bezirk Kitzbühel für ihre herausragenden Leistungen beim Landeslehrlingswettbewerb 2022 ausgezeichnet. Darunter auch die neun Landessieger Simon Aufschnaiter, Martina Foidl, Selina Kielich, Julian Lechthaler, Martin Niedermoser, Richarda Scharnagl, Stefanie Schroll, Theresa Staffner und Nicola Widmoser. Weiters wurden neun zweite Plätze, sechs dritte Plätze und zehn goldende Leistungsabzeichen an die erfolgreichen Teilnehmer verliehen.

Peter Seiwald bedankte sich bei den Anwesenden, dass sie sich für einen Lehrberuf entschieden und am Wettbewerb teilgenommen hatten.

Wirtschaft braucht dringend Fachkräfte

Seiwald sagte dazu: „Die Lehre ist etwas ganz Wichtiges, ihr seid unsere Zukunft. Vor allem in Zeiten des vorherrschenden Fachkräftemangels hat diese Ausbildung einen hohen Stellenwert.“ Er ergänzt dazu: „Inzwischen suchen die Lehrlinge die Unternehmen aus, was zu einer Qualitätssteigerung geführt hat.“ Für ihren Einsatz bedankte sich Seiwald auch bei den ausbildenden Unternehmen.

Gratulation an Eltern und Lehrlinge

Bezirkshauptmann Michael Berger meinte: „Da heutzutage leider nichts mehr selbstverständlich ist, freut es mich besonders, dass heute so viele Lehrlinge bei der Veranstaltung anwesend sind und ausgezeichnet werden können.

Wir alle benötigen jetzt und vor allem in Zukunft gut ausgebildete Fachkräfte und den Nachwuchs. Herzliche Gratulation an die heute ausgezeichneten Lehrlinge und ihre Eltern. “



Stellvertretend für die anwesenden Bürgermeister des Bezirks sagte Franz Wallner, Bürgermeister von St. Jakob: „Im Gegensatz zu früher hat sich die Situation der Lehrlinge stark verbessert. Von Politik und Wirtschaft wurde viel für den Nachwuchs getan.

Heute haben unsere jungen Bürger die Möglichkeit, sich die Lehrstelle auszusuchen, die für sie am besten geeignet ist. Auch für den wichtigen zweiten Bildungsweg sind alle Möglichkeiten vorhanden.“ Armin Hoyer

Bild: LA Peter Seiwald (Obmann Wirtschaftskammer Kitzbühel) und Petra Schmidberger (Vorstand Sparkasse Kitzbühel) mit den Landessiegern des Lehrlingswettbewerbs und Vertretern ihrer Lehrbetriebe. Foto: Hoyer