Explosionsereignis in Kössen

Kössen | Am 06.07.2022 gegen 20.00 Uhr kam es auf der Terrasse eines Wohnhauses in Kössen nach einem Grillabend im Bereich eines Elektro-/Gasgrillers aus bisher unbekannter Ursache zu einer heftigen Explosion. Dabei wurden ein 40- und ein 43-jähriger Österreicher schwer verletzt. Der 40-Jährige wurde nach der Erstversorgung mit dem Notarzthubschrauber in das Unfallkrankenhaus Salzburg eingeliefert.

Der 43-Jährige wurde nach der Erstversorgung mit der Rettung in das Bezirkskrankenhaus St. Johann eingeliefert. Ein Zeuge bemerkte die Explosion und setzte die Rettungskette in Gang. Am Gebäude entstand Sachschaden in derzeit unbekannter Höhe. Die Ursachenermittlungen werden am 07.07.2022 fortgeführt.

