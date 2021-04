Euregio-Jahr: Museum bewegt

Zahlreiche Projekte in Tiroler Museen erwarten die Besucher im Euregio-Jahr 2021. Das Motto lautet: „Museum bewegt“.



Tirol | Euregio-Präsident LH Günther Platter und Kulturlandesrätin Beate Palfrader präsentieren die neue Website zum diesjährigen Euregio-Museumsjahr: Unter 2021.euregio.info können sämtliche Informationen zu den 38 grenz-

übergreifenden Projekten mit über 60 teilnehmenden Museen und etwa 70 Standorten abgerufen werden.

38 Projekte in 60 Museen

2021 steht die Europaregion Tirol-Südtirol-Trentino ganz im Zeichen ihrer Museumslandschaft. Zahlreiche Museen der drei Länder zeigen ihre Projekte zum Thema „Transport – Transit – Mobilität“. Die ersten Ausstellungen können ab sofort besucht werden. Bis zum Jahresende erwartet Interessierte eine breite Palette an Besuchsmöglichkeiten und Veranstaltungen in den drei Ländern.

38 Projekte, die von Ausstellungen über Kurzfilme bis hin zu Initiativen im öffentlichen Raum reichen, werden von einem abwechslungsreichen Rahmenprogramm begleitet.

Die Entwicklung der Verkehrs-Infrastruktur

Gleich mehrere Museen beleuchten die verkehrstechnische Erschließung der einst unzugänglichen Alpen und deren Auswirkungen auf die heutige Zeit. Die Tiroler Landesmuseen widmen sich im Zeughaus und im Tiroler Volkskunstmuseum dem Eisenbahnbau im 19. Jahrhundert.

Infos zu allen Museen, die mitmachen

Das Euregio Museumsjahr 2021 startet mit einem Auftaktwochenende am 29./30. Mai in Innsbruck. Ab sofort können die ersten Ausstellungen besichtigt werden. Weitere Informationen sind unter 2021.euregio.info abrufbar.

Bild: „Museum bewegt“ lautet das Motto. Symbolfoto: pixabay