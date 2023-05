„Es keat oafoch viel mehr glesn“

Begeisterung für Kultur und Literatur zu vermitteln, gelingt am besten durch innovative Veranstaltungen in Zusammenarbeit mit mehreren Partnern. Dies ist zweifellos auch eine Aufgabe von Bildungseinrichtungen.



Kitzbühel | Daher findet jedes Semester an der BHAK/BHAS Kitzbühel eine Lesung statt, welche von den Schülerinnen und Schülern fleißig mitgestaltet und durch eine Kooperation mit der Stadt Kitzbühel ermöglicht wird. Den Auftakt machte im April 2022 der Autor Florian Gantner und im Jänner 2023 setzte Eva Maria Gintsberg, die musikalisch von Stefan Manges begleitet wurde, die neue Tradition fort.



Die jüngste Lesung fand am 27. April statt. Als Vorbereitung für die Lesung gestalteten die Schülerinnen und Schüler der Klasse 3IT ein Werbeplakat sowie die Flyer im Unterricht und nahmen an einem Schreibworkshop von Christoph W. Bauer teil. Dabei gab er ihnen wertvolle Tipps zum Schreiben, und sie durften natürlich auch selbst tätig werden. Am Ende präsentierten sie die Ergebnisse der Klasse und dem Autor. Es entstanden spannende Erzählungen zum Thema Fantasy sowie Kurzgeschichten wie beispielsweise “Die Kräne von Kitzbühel”.



Die Organisation für die Lesung am Abend übernahmen die Deutschlehrerinnen Frau Professor Morell und Frau Professor Haas. Unterstützung bekamen sie von der Klasse 3IT, welche für den Getränkeverkauf, den Buchverkauf in der Thek3, die Begrüßung, die Tontechnik sowie für das Fotografieren während der gesamten Lesung verantwortlich waren.

Verantwortung früh übernehmen lernen

So lernen die Jugendlichen schon in ihrer Schullaufbahn, Verantwortung für vielfältige organisatorische Tätigkeiten zu übernehmen, was eventuell auch in ihrer späteren Berufslaufbahn förderlich sein kann.

Ein rundum gelungener Abend

Die Lesung wurde mit einem Vorwort des Direktors Mag. Fritz Eller und eines Schülers aus der 3 IT – David Feiner - vor großem Publikum eingeleitet. Danach gab Christoph W. Bauer Einblicke in seine Gedichtbände sowie in sein Werk „Niemandskinder“. Abgeschlossen wurde die Lesung passend zur Location Kitzbühel mit einem Gedicht über das Hahnenkamm-Rennen.

Kultureller Ausblick - neuer Kulturverein

Momentan wird außerdem an der BHAK/BHAS Kitzbühel intensiv daran gearbeitet, einen Kulturverein “Kultur in der KitzHAK” in Zusammenarbeit mit der Stadt Kitzbühel zu gründen, um weitere kulturelle Veranstaltungen in die Region zu bringen. LuSt, ResL, FelW

Bilder: 1) Der bekannte österreichische Autor Christoph W. Bauer las in der BHAK/BHAS Kitzbühel aus seinem Buch „Niemandskinder“. Foto: Gideon Egger 2) 3IT am Bücher-Verkaufsstand in der Thek3. Foto: BHAK/BHAS Kitzbühel