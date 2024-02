Erste große Projekte vorgestellt

Das vor Kurzem neu geschaffene Standortmarketing Hohe Salve – Wildschönau präsentierte erste Schwerpunkte seiner Arbeit. Bereits im März lädt die Region zur Gesundheits- und Vitalitätswoche.



Hopfgarten | Unter dem Motto „Fit ins Frühjahr“ geht die Veranstaltung als sichtbares Zeichen nach außen über die Bühne. Die Gesundheitswoche soll künftig jährlich stattfinden, wie der Obmann des Standortmarketings, Bgm. Paul Sieberer, unterstreicht. Der diesjährige Schwerpunkt von 11. bis 15. März ist dem Thema Körperhaltung und Wirbelsäule gewidmet. Abschluss und gleichzeitiger Höhepunkt der Veranstaltung ist die Gesundheitsstraße am Freitag, 15. März. Generell hat sich das Standortmarketing bereits ein „engagiertes Programm vorgenommen“, ergänzt Sieberer. So wird z.B. eine Lehrlingscard in der Region eingeführt, wie Vereinsobmann-Stv. Christoph Brugger erläuterte. Koordinatorin Michaela Hausberger beleuchtete zudem das Exposé zum Wirtschaftsstandort Hohe Salve – Wildschönau: „Hier wurden die Stärken der Region erarbeitet“, so Hausberger. Außerdem erfolgt eine Erhebung der Leerstände – für Hopfgarten ist diese bereits abgeschlossen.



Wöchentliche Markttage im Sommer geplant

Auch für kommenden Sommer gibt es bereits Pläne: So sollen von Ende Juni bis Ende August Markttage abgehalten werden. Termin ist jeden Freitag – abwechselnd in allen drei Gemeinden der Standortmarketing-Region.



„Hier werden noch Standbetreiber gesucht“, gibt Michaela Hausberger Auskunft. Diese und weitere Projekte sind Ausfluss einer Klausur des Standortmarketings. Interessierte können sich laufend auf der neuen Homepage www.hohesalve-wildschoenau.at informieren. „Wir wollen unter anderem unsere Bekanntheit erhöhen“, sagt Sieberer abschließend. Elisabeth Galehr

Bild: Obmann Bgm. Paul Sieberer, Koordinatorin Michaela Hausberger und Obmann-Stv. Christoph Brugger präsentierten die Schwerpunkte. Foto: Galehr