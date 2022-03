Erleichtert das logische Denken

Mit „BeeBots“ und „BlueBots“, also programmierbaren Bienen mit und ohne Bluetooth-Verbindung, später dann mit „Spheros“, also Bällen am Boden oder mit Drohnen in der Luft herumschwirren, so lernen junge Menschen heute logisches Denken und erste Programmschritte.



Kitzbühel | Ausprobieren und umsetzen können das Schüler von der Volksschule bis zur Oberstufe ab sofort im Labor des Vereins für innovative Bildungsprojekte Kitz-Edu@2.0 an der Kitzbüheler Handelsakademie und Handelsschule. „So starten die Volksschüler mit einfachen Befehlen über die Pfeiltasten der BeeBots, die - wie der Name verrät - wie Bienen ausschauen“, ist Vereinsobmann Christoph Haselmaier begeistert, „oder etwas später in Unterstufe und Mittelschule mit selbstprogrammierten Handysteuerungen von BlueBots, Bällen oder fliegenden Drohnen. So kann logisches Denken lernen einfach Spaß machen.



“Mit Unterstützung der Sparkasse Kitzbühel konnten nun zwei Sets mit umfangreichem Zubehör angeschafft und dem Verein übergeben werden. „Die kommen im Frühjahr in unseren neuen Workshops für die Volksschüler zum Einsatz“, freuen sich auch die beiden Trainerinnen Julia und Anna aus der 3. HAK auf ihren Einsatz.

Bild: HAK-Direktor Fritz Eller (li) und Kitz-Edu-Obmann Christoph Haselmaier freuen sich mit Julia Reiter (Mitte) und Anna Schipflinger (2.v.re) über die zahlreichen BeeBots und BlueBots von Sparkassenvorstand Thomas Hechenberger (2.v.li). Foto: Bild KitzHAK

