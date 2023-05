Erlebnis Baustelle

Über 400 Volksschüler aus dem ganzen Bezirk durften sich vergangene Woche in der „Erlebniswelt Baustelle“ austoben. 16 Berufe konnten ausprobiert werden.



Kitzbühel | Für einen Lehrberuf begeistern, das wollen die Verantwortlichen der Wirtschaftskammer und fangen damit schon bei den Kleinsten an. Unter der Devise „Erlebniswelt Baustelle“ konnten sich über 400 Volksschüler aus dem ganzen Bezirk vorige Woche ausprobieren.



Bereits zum sechsten Mal tourte der von Stefan Elmer (EEC) organisierte Veranstaltungsreigen durch das Land. Entwickelt wurde die Reihe im Auftrag der Tiroler Bauwirtschaft, deren Ziel es ist, Kindern im Alter von sechs bis elf Jahren die Berufe am Bau näherzubringen. So verwandelte sich vorige Woche ein Teil der Wirtschaftskammer in eine Baustelle, auf der fleißig gemörtelt, Fliesen gelegt, getischlert, gepflastert, gemalt und gespenglert wurde. Insgesamt konnten dabei 16 Berufe ausprobiert werden. Den Kindern wurde nicht nur vermittelt, dass die Berufe am Bau unersetzlich sind, sondern dazu noch jede Menge Spaß machen können.



Begeistert zeigte sich auch Wirtschaftskammerobmann LA Peter Seiwald, der sich von den Kindern gleich zeigen ließ, wie es auf dem Bau zugeht. „Dank dieser haptischen Erfahrungen nehmen die Kinder wahr, dass Handwerk nicht nur ein Beruf, sondern auch eine Berufung werden kann,“ betonte Seiwald. Margret Klausner

Bild: Wirtschaftskammerobmann LA Peter Seiwald inmitten der Volksschulkinder, die sich spielerisch mit den Berufen am Bau auseinandersetzten. Foto: Klausner