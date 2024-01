Erinnerung an Skilegende Anderl Molterer

Im Legendenpark erinnert seit Montag eine Gedenktafel an Anderl Molterer. Der „Weiße Blitz von Kitz“ war Teil des legendären Ski-Wunderteams. Er verstarb am 24. Oktober 92-jährig in seiner Heimat.



Kitzbühel | Für K.S.C.-Präsident Michael Huber ist es nicht nur eine Selbstverständlichkeit, sondern auch eine „Herzensangelegenheit“, wie er sagt, dass Anderl Molterer einen Ehrenplatz im Legendenpark erhält. Die technische Umsetzung wurde vom langjährigen K.S.C.-Mitarbeiter Gerhard Raffler koordiniert, entsprechend der ursprünglichen Idee von Michael Huber und Franz Pfurtscheller. Die Gedenktafel wird von Metallskiern links und rechts gehalten und befindet sich gleich neben jenen Erinnerungstafeln, die an Molterers Skikameraden Toni Sailer, Herbert Huber, Christl Haas und Christian Pravda erinnern. An der feierlichen Enthüllung nahmen 60 Geladene teil. KA/ali