Erfolgreiches Jahr in der „Homebase“

Rund 200 Veranstaltungen, über 3.000 Besucher im letzten Jahr – die Erfolgsgeschichte der „Homebase“ geht unvermindert weiter, wie die Bilanz des Vorstandes bei der Hauptversammlung zeigte.



St. Johann | „Bei uns treffen sich Leute, die sich sonst vielleicht nie treffen würden“, brachte es Thomas Brandtner bei der Jahreshauptversammlung der „Homebase“ dieser Tage auf den Punkt. Als die Homebase 2020 ihre Türen öffnete, wusste kaum jemand, was die Einrichtung eigentlich für einen Zweck haben soll. Inzwischen ist ein offener Raum für die Gemeinschaft entstanden, der dem guten Miteinander dient. Alle jene sind willkommen, die auf ihre Art und Weise die Gesellschaft unterstützen oder ihre Ideen umsetzen wollen. Der Erfolg hat sich über die Grenzen hinaus herumgesprochen – regelmäßig begrüßen Obmann Brandtner und sein Team Delegationen, nicht nur aus dem Bezirk, in der Kaiserstraße 29.



Im Rahmen der Jahreshauptversammlung konnten Thomas Brandtner und sein Stellvertreter Andreas Franze eine erfolgreiche Bilanz vorlegen. Rund 200 Veranstaltungen – vom wöchentlichen Kaffeeklatsch über die Spieleabende bis hin zur weihnachtlichen Wunschzettelaktion – gingen im Vorjahr über die Bühne. Ein großer Erfolg sind auch die Workshops für Kinder, die vor allem das Thema Bauen in den Mittelpunkt stellen. Die kleinen Teilnehmer können selbst Hand anlegen und u.a. den Umgang mit Werkzeug lernen. Erfolgreich verliefen die Aktionen „Haare schneiden für den guten Zweck“, die „Parkbank-Session“ oder der Tag der Gemeinschaft, ein großes Straßenfest mit umfangreichem Programm, das im Sommer des Vorjahres zahlreiche Besucher anlockte. Beliebt ist das regelmäßig stattfindende „Frühstück um die Welt.“



Im Laufe der Jahre gelang es den Verantwortlichen auch, zahlreiche Kooperationen mit anderen Institutionen – etwa mit der Hospizgemeinschaft oder auch „TRAUDI“ aufzubauen. Rund 3.000 Besucher, schätzt Brandtner, haben im vergangenen Jahr an den Veranstaltungen in der „Homebase“ teilgenommen.



Etwa 45 Mitglieder, davon sind 40 aktiv und arbeiten bei den Veranstaltungen mit, hat der Verein inzwischen. Einen Wermutstropfen allerdings gibt es für den Obmann. Brandtner würde sich wünschen, dass mehr Jugendliche zu den Veranstaltungen kommen. Hier möchte er auch zukünftig ansetzen, wie er betont.



Zahlreiche Spenden für kranke Kinder

Wie Schriftführerin Melanie Hutter informierte, konnten im Vorjahr 12.300 Euro gespendet werden. So konnten einige Familien unterstützt werden, die vor allem für ihre kranken Kinder das Geld dringend benötigen. Aber auch Institutionen wie Pro Juventute wurden bedacht.



Die Neuwahlen brachten keinen Wechsel an der Spitze. Obmann bleibt Thomas Brandtner, sein Stellvertreter ist weiterhin Andreas Franze. Kassierin ist Birgit Danzl, ihre Stellvertreterin Martina Hofinger. Als Schriftführerin fungiert auch zukünftig Melanie Hutter, ihre Stellvertreterin ist Sandra Pirchmoser.



„Wir haben uns entschlossen, einen sechsköpfigen Beirat zu installieren, um unsere Kompetenzen zu erhöhen“, informierte der Vorstand. Auch eine Entscheidungsgruppe „Events“ wird ins Leben gerufen, die sich um die zukünftige Ausrichtung kümmern wird. Neu ist ein regelmäßiger Newsletter. Geplant sind auch weitere Kooperationen, auch möchten die Homebase-Mitglieder sich zukünftig im Bereich Wirtschaft mehr engagieren, die soziale Verantwortung fördern. Der Vorstand will noch einen Schritt weitergehen – so soll eine geförderte Vollzeitstelle geschaffen werden. Geht es nach Brandtner und seinem Team, soll es eine Kombination aus zwei Personen werden. Margret Klausner

Bild: Obmann Thomas Brandtner und Martina Hofinger informierten bei der Jahreshauptversammlung über die Veranstaltungen im vergangenen Jahr – über 200 Events gingen in Szene. Foto: Klausner