Erfolgreich „auf dem Holzweg“

Die Polytechnische Schule St. Johann und die Mittelschule 1 St. Johann zählen zu den Gewinnern des „Genialen Holz-Wettbewerbs“ von proHolz Tirol.



St. Johann | Selbst Bundespräsident Alexander Van der Bellen ließ es sich nicht nehmen, den Teilnehmern des „Genialen Holz-Wettbewerbs“ von proHolz Tirol in Form einer Videobotschaft zu gratulieren. Ende Juni fand die Preisverleihung statt, bei der aus 66 Projekteinreichungen von 45 Schulklassen an 29 verschiedenen Tiroler Schulen aller Stufen die Sieger gekürt wurden.

„Was macht Holz für dich genial?“– so lautete die Wettbewerbsfrage, die die Schüler mit Projektarbeiten innerhalb von fünf Kategorien (Video, Bild, Text, Song, Werkstück) beantworten konnten.

Der Kreativität waren keine Grenzen gesetzt und die Begeisterung und der Spaß, mit der die Schülerinnen und Schüler ihre Beiträge zum Thema Wald, Klimaschutz, Kreislaufwirtschaft, Holznutzung, Holzberufen oder in Form von Werkstücken präsentierten, waren eindrucksvoll. Die Vielfalt der Beiträge, die fast alle in Videoform eingereicht wurden, war nicht nur aufgrund der verschiedenen Altersstufen groß und breit gefächert. Der Vorsitzende Manfred Saurer, war begeistert von dem Ideenreichtum der Schüler. In der Kategorie „Werkstück“ punktete die Klasse D der PTS St. Johann im Wettbewerb mit einem Tischkicker, die Klassen 3b und 3c der Mittelschule 1 St. Johann mit selbstgemachten Wintersportgeräten.

Bilder: Einen Tischkicker schuf die Klasse D der PTS St. Johann. Pfiffiger Wintersport von der MS 1. Fotos: proHolz