Entfremdung unbarer Zahlungsmittel

St.Johann | Am 11. November 2021, gegen 14:10 Uhr beobachtete ein bisher unbekannter Täter eine 75-jährige Österreicherin in einem Lebensmittelgeschäft in St. Johann i.T. bei der Bezahlung mit ihrer Bankomatkarte um den Code der Karte zu erfahren. In der Folge sprach der Mann die Frau am Parkplatz des Geschäftes an, stahl ihr vorerst unbemerkt die Karte und hob damit an einem Bankomaten einen vierstelligen Eurobetrag ab. Eine Fahndung nach dem Mann verlief bisher negativ.

