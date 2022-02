Engagement für guten Zweck

Im vergangenen Herbst konnten zahlreiche Schüler der MS1 St. Johann für die jährliche Straßensammelaktion des Aufbauwerks der Jugend begeistert werden.



St. Johann | Nachdem jede und jeder eine Sammelbüchse erhalten hatte, ging es an zwei Wochenenden auf die Straße. Im Team oder auch alleine wurde fleißig gesammelt – für das Aufbauwerk der Jugend: Eine Einrichtung, die auf die Berufsvorbereitung von Jugendlichen mit Förderbedarf spezialisiert ist und Job-Training an fünf Standorten in Tirol anbietet.

Großartiges Ergebnis

Insgesamt brachten es die engagierten Sammler auf stattliche 5.409 Euro – und wurden damit Landessieger. Das Geld wird sinnvoll für den Erhalt und Ausbau des Angebotes verwendet. Neben dem wertvollen Beitrag, der damit geleistet wird, wurden auch die Schüler für ihren Fleiß belohnt: 10 Prozent des gesammelten Betrages wurde an sie zurückgeschickt. Und es warten noch weitere Belohnungen – diese werden im Rahmen eines Besuches des Aufbauwerks Geschäftsführers, Philipp Pilgram, überreicht.



Der Direktor der MS1 St. Johann, Martin Kofler, freut sich über das Engagement und über den großartigen Sammelerfolg seiner Schüler.

Bild: Die fleißigsten Sammlerinnen: Sophie Schreder, Lena Danzl und Carolin Reiter mit ihrem Direktor Martin Kofler (links) und ihren Lehrern Christina Pali und Andreas Strobl. Foto: Wallner