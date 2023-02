Emotionale Höhen und Tiefen

Mit vereinten Kräften konnten die Waidringer Schützen im Vorjahr einige Projekte umsetzen. Höhepunkt war die Segnung des renovierten Denkmals am Pass Strub.



Waidring | So erfreulich das vergangene Schützenjahr auch verlaufen ist, gegen Ende musste die Stainer Schützenkompanie mit dem plötzlichen Ableben ihres Ehrenleutnants Martin Berger einen schmerzlichen Verlust hinnehmen. Steiners Tätigkeitsbericht bei der 63. Vollversammlung dokumentierte sieben Exerzierübungen und zahlreiche traditionelle, gesellschaftliche und kameradschaftliche Verpflichtungen des 147 Mitglieder starken Vereins.

Höhepunkte 2022 waren die Einweihung des Strub-Denkmales, der Zapfenstreich in Bramberg mit der Rainermusik Salzburg, wobei Waidring die Ehrenkompanie stellte und das Jubiläumsfest der örtlichen Feuerwehr und des Veteranenvereins. Im September wurde der neue Pfarrer Stanislav Gajdos mit einer Ehrensalve empfangen.

Verabschiedungen und Beförderungen

Erstmals durchgeführt wurde ein Bildungstag mit der Volksschule Waidring. Dabei erläuterten Hans und Hannes Steiner den Viertklässlern vor Ort das Entstehen und die Bedeutung des Pass Strub Denkmales. Aktuell wird im Schützenkeller das Winterschießen für Gäste angeboten.

Die Beförderungen betrafen Patrouillenführer Martin Krepper (zehn Jahre) und Unterjäger Thomas Exenberger (20 Jahre). Mit der Haspinger Medaille ausgezeichnet wurden für 15 Jahre aktive Mitgliedschaft Alexander Brandner, Stefan Danzl (Plank), Marco Köberl, Dominik Mader und Hannes Steiner. Bei den Marketenderinnen wurde Vera Danzl verabschiedet und die beiden Wiedereinsteigerinnen Julia Holtkamp und Lena Penker begrüßt. Roswitha Wörgötter

Bild: Verleihung der Haspinger Medaille: Bgm. Georg Hochfilzer, Dominik Mader, Alexander Brandtner, Bataillons-KDT Major Hans Hinterholzer, Stefan Danzl, Hannes Steiner, Marco Köberl und Hauptmann Georg Steiner (von links). Foto: Wörgötter