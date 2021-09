Einschleichdiebstahl in Kirchdorf in Tirol

Kirchdorf | Am 22.09.2021, zwischen 13:00 und 15:00 Uhr schlich sich eine unbekannte Täterschaft in Kirchdorf über die unversperrte Nebeneingangstür in die Wohnung einer 85-jährigen, sehr rüstigen und allein lebenden Österreicherin, durchsuchte sämtliche Räumlichkeiten und stahl daraus Goldschmuck, Uhren, Bargeld und Ausweise.

Der entstandene Schaden beläuft sich auf einen niederen 5-stelligen Euro-Betrag.

Nach Abschluss der Erhebungen wird Anzeige an die zuständigen Behörden erstattet.

PI Erpfendorf - Tel.: 059133 / 7201