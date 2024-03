Einsatzzahlen gingen zurück

Dieser Tage zogen die Verantwortlichen der St. Johanner Bergrettung Bilanz über das abgelaufene Jahr. 55 Einsätze galt es abzuarbeiten.



St. Johann | Mit über 60 Bergrettern, davon 53 Aktiven, gehört die Bergrettung St. Johann zu den mannschaftsstärksten im Bezirk. Mit dem Einsatzgebiet Wilder Kaiser mit beliebten Kletterrouten, ist auch der Wirkungsbereich, der die Gemeinden St. Johann, Oberndorf, Kirchdorf und Going umfasst, ein arbeitsintensiver. Nach der Entscheidung der Landesleitung, die „Steinere Rinne“ bzw. das „Totenkirchl“ ebenfalls den St. Johannern zu überlassen, dürfte die Anzahl an Einsätzen auch deutlich zunehmen.



Die Bilanz über das abgelaufene Jahr hingegen war, wie Ortsleiter Markus Prantl erklärte, keine besondere. Es gab keine extrem aufsehenerregenden Such- oder Rettungseinsätze, die im Vorjahr die Bergretter massiv forderten.



„Wir haben im Vorjahr 55 Einsätze abgearbeitet“, informiert Prantl. Um zwei weniger als im Jahr zuvor. Rund 640 Stunden waren die Retter unterwegs. Pro Ausrückung seien rund sechs Bergretter im Einsatz gewesen, sagt der Ortsstellenleiter. Rund 63 Prozent der Einsätze waren am Berg zu bewältigen. Bei drei Lawineneinsätzen waren die St. Johanner ebenfalls mit dabei. Vier Sucheinsätze galt es abzuarbeiten. Zu drei Verkehrsunfällen und zwei Arbeitsunfällen rückten die Bergretter ebenfalls aus.



Neuwahlen brachten keine Überraschungen

Im Rahmen der Versammlung standen Neuwahlen an. Markus Prantl wurde als Ortsstellenleiter bestätigt, ihm zur Seite steht als Stellvertreter Michael Auckenthaler. Kassier ist auch zukünftig Christian Draxl. Als Schriftführer ist weiterhin Christian Hengl tätig. Zum Ausbildungsleiter wurde Andreas Mayer, zu seinem Stellvertreter Patrick Adelberger gwählt. Die ärztliche Vertretung hat weiterhin Wolfgang Bodner inne. Alexander Reisenhofer, Florian Egger, Josef Kaufmann, Andreas Riedmann und Hansjörg Franz komplettieren den Ausschuss.



Wie immer wurden engagierte Mitglieder vor den Vorhang geholt. Robin Kaptein und Fabian Wolfsgruber haben ihre Ausbildung zum Bergretter abgeschlossen. Für sein 50-jähriges Engagement wurde Peter Burgstaller kürzlich von Landeshauptmann Toni Mattle mit der Ehrennadel in Gold ausgezeichnet. Gerald Schindlholzer und Markus Meikl wurden für ihr 25-jähriges Engagement ausgezeichnet. Für 40 Jahre als aktiver Bergretter wurde Ernst Schmied geehrt.



Die Einsatzbeteiligung ist bei allen St. Johanner Bergrettern übrigens sehr groß – so war Christian Mettler insgesamt 28 Mal, Hannes Millinger 26 Mal und Franz Sepp 19 Mal im Einsatz. mak

Bild: Landesleiter-Stellvertreter Ekkehard Wimmer, Ortsstellenleiter Markus Prantl, der Geehrte Ernst Schmied und Bezirksobmann Peter Haidacher (von links). Foto: BR St. Johann