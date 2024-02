Einsatzreichstes Jahr der Geschichte

Ein Jahr, geprägt von einem bisher unerreichten Einsatzaufkommen, vielen Emotionen und prägnanten Erinnerungen, liegt hinter der Feuerwehr Kitzbühel.



Kitzbühel | Es war eine beeindruckende Bilanz, die Kommandant Andreas Reisch dieser Tage im Rahmen der Jahreshauptversammlung vorlegte. Wie er informierte, verzeichnete die Kitzbüheler Wehr im Vergleich zum Vorjahr einen Anstieg um 47, auf insgesamt 259 Einsätze. „Das Jahr war geprägt von einem bisher unerreichten Einsatzaufkommen und voller Emotionen mit prägnanten Erinnerungen“, so Reisch.



31 Brand- sowie 134 technische Einsätze galt es zu bewältigen. Dazu kamen noch neun Brandsicherheitswachen, sowie 85 Brandmeldealarme. Hinsichtlich der Alarme war bei fünf das tatsächliche Eingreifen notwendig, klärte Reisch auf. Fertig werden mussten die Florianijünger mit Unfällen, bei denen Opfer nur noch tot geborgen werden konnten. Besonders in Erinnerung bleibt den Kitzbühelern der Großbrand in Gundhabing, der eine beispiellose Mobilisierung von Einsatzkräften und Material erforderte, wie der Kommandant erklärte. Insgesamt war die Feuerwehrmitglieder über 3.900 Stunden im Einsatz.



Viele Übungen und Schulungen

„Neben dem Einsatzgeschehen war das Jahr 2023 geprägt von intensiver Ausbildung. Zahlreiche Übungen und Schulungen wurden organisiert und erfolgreich durchgeführt, um die Einsatzbereitschaft der Feuerwehr sicherzustellen“, berichtete der stellvertretende Kommandant Florian Obermoser.



Ein wichtiges Standbein der Feuerwehr ist die Jugendarbeit. Derzeit engagieren sich 24 Buben und Mädchen in der Feuerwehrjugend – auch das ein Rekord.



Im Mittelpunkt stand besonders ein Mitglied – Albert Haas wurde die Ehrenmitgliedschaft verliehen. Haas trat 1988 in die Feuerwehr ein und engagierte sich insbesondere als Atemschutzgeräteträger und Maschinist. Ab 1997 war er aktiv im Ausschuss der Feuerwehr tätig und übernahm ab 2003 die Funktion des Kommandant-Stellvertreters. Haas setzte sich maßgeblich für die Weiterentwicklung der Feuerwehr als Stützpunktfeuerwehr für Gefahrgut ein und trug entscheidend zum Erfolg diverser Tierrettungen bei. Seit 2018 ist er als Fähnrich tätig.



Im Rahmen der Jahreshauptversammlung konnten auch weitere Mitglieder für ihre langjährige Tätigkeit im Feuerwehrwesen ausgezeichnet werden. Die Medaille des Landes Tirol für 25-jährige Tätigkeit im Feuerwehr- und Rettungswesen erhielten Reinhard Hlebetz und Michael Engl. Für 40-jährige Zugehörigkeit wurden Harald Ritter und Andreas Luxner, für 50-jährige Tätigkeit Roman Berger und Hubert Ritter geehrt



Langjährige Ausschussmitglieder freuten sich über das Verdienstzeichen in Bronze des BFV. Verliehen wurde dieses Michael Engl, Christian Hörbiger, Alexander Kern, Peter Ringer, Markus Wenigwieser, Reinhard Hlebetz und Goran Paljevic. Zugskommandant Daniel Seyr wurde zum Brandmeister befördert. M. Klausner

Bild: Zahlreiche Mitglieder der Feuerwehr Kitzbühel wurden mit Verdienstzeichen des BFV Kitzbühel ausgezeichnet. Foto: Klausner