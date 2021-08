Einmietebetrug in Kirchberg

Kirchberg | In der Zeit vom 24.07.2021 bis 28.07.2021 mieteten sich ein 19-jähriger Deutscher und dessen 21-jährige deutsche Freundin in einem Hotel in Kirchberg in Tirol ein. Nachdem die Hotelleitung von der Zahlungsstornierung durch das Reisebüro erfuhr und den Urlauber davon in Kenntnis setzte, gab dieser vor den offenen Betrag am nächsten Tag begleichen zu wollen.

Er reiste jedoch zusammen mit seiner Begleiterin in den frühen Morgenstunden, ohne die Rechnung zu begleichen ab. Es entstand ein Schaden im niedrigen vierstelligen €-Bereich. Nach Abschluss der Erhebungen wird Anzeige an die StA erstattet werden.

