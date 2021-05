Eine rosarote Hochzeit steht an

Die Vorbereitungen für das Jubiläumsjahr des Kitzbüheler Sommertheaters laufen auf Hochtouren. Deshalb lud Intendant Leopold Dallinger sein Team vor kurzem zum alljährlichen Fotoshooting mit Markus Mitterer.



Kitzbühel | Bis zur offiziellen Plakatpräsentation Ende Mai möchte Produktionsleiterin Michaela Reith noch nicht zu viel verraten, aber „das Plakat wird wie unser Theatersommer: bunt, fröhlich und sehr lustig.“

Die Vorfreude auf den Sommer ist bei allen Beteiligten schon sehr groß. Anlässlich des 20-jährigen Jubiläums wurde mit „Meine rosarote Hochzeit“ der Erfolgsautoren Gérard Bitton und Michel Munz ein ganz besonderes Stück gewählt. Eine herrliche, klassische Verwechslungs-Komödie mit witzigen Dialogen, präzisen Pointen und perfektem Timing, ein rosaroter Albtraum zur köstlichen Unterhaltung des Publikums.



„Le gai mariage“, wie es im französischen Original heißt, hatte seine sensationelle Uraufführung im Théâtre des Nouveautés Paris, steht seitdem in Frankreich, Deutschland und Italien auf allen Spielplänen und ist nun erstmals in Österreich angekommen.

Leopold Dallinger und Sandra Cirolini haben sich heuer mit dem gebürtigen Reither Reinhard Hauser, Oliver Hebeler und Martin Gesslbauer Verstärkung auf die Bühne geholt.

Kartenvorverkauf gestartet

Die Gala-Premiere findet am 29. Juli 2021 im K3-KitzKongress statt. Gespielt wird bis inklusive 19. August 2021 immer um 19.30 Uhr. Der Kartenverkauf hat bereits begonnen. Infos und Sitzplatzreservierung täglich unter +43-664-3142101 oder per Mail an office@eventarts.at. Aktuelle Infos gibt es auf der Facebook-Seite des Sommertheaters Kitzbühel bzw. auf www.sommertheater-kitzbuehel.at.

Das bereits aus dem Vorjahr bestens bewährte Präventionskonzept garantiert auch heuer wieder mit Sicherheit wunderbare Abende für die Theaterbesucher. Wie schon 2020 werden auch diesen Sommer die Sitzplätze im Palladium für jede Vorstellung individuell platziert. Eine zeitgerechte Reservierung lohnt sich also schon jetzt.

Bild: Das Sommertheater-Team freut sich schon auf die diesjährige Aufführung von „Meine rosarote Hochzeit“. Foto: Reith/Sommertheater Kitzbühel