Eine neue Art des Essens ab März

FoodCoop (Food Cooperative), zu Deutsch Lebensmittelkooperative, nennt sich ein Zusammenschluss von Menschen, mit dem Ziel gemeinschaftlich und selbstorganisiert Lebensmittel direkt von Produzenten zu beziehen. Kürzlich fand die Gründung eines solchen Vereines in der Wildschönau statt.



Wildschönau | Über 50 Personen fanden sich in der MMS in Oberau ein, um bei der Entstehung dieses neuartigen Projekts dabei zu sein. In Tirol gibt es derzeit neun registrierte Food­Coops – Tendenz steigend. Speziell die Pandemiezeit hat das Bewusstsein für regionales, saisonales und bewusstes Essen wieder geschärft. Man will wieder den Menschen in das Zentrum stellen und nicht die Konzerne.

Hinter FoodCoop Wildschönau stehen fünf junge und ambitionierte Menschen, bei denen nicht die Gewinnorientierung im Fokus steht, sondern die ihre Vision von „gerechtem“ und gesundem Essen teilen und leben wollen.

Petersilie aus Afrika als Auslöser

Begonnen hat alles vor über zwei Jahren: Lisa Spöck, eine der Begründerinnen, fand in einer von ihr bestellten Lebensmittelkiste eine kleine Petersilienpflanze, in Plastik verpackt und aus Afrika. Verwundert und auch etwas enttäuscht darüber, erzählte sie ihrer Freundin Ann-Kathrin davon, welche das Thema FoodCoop auf den Tisch brachte. Aus anfänglichen Träumereien wurde schnell mehr, als sich zeigte, dass von Seiten der Bevölkerung großes Interesse besteht.

Fünf Freunde taten sich zusammen, besuchten andere FoodCoops und erarbeiteten ein Konzept, welches nun ab März in der Wildschönau starten soll.

Der Bestellvorgang

Die Produzenten stellen ihre Lebensmittel online auf die dafür vorgesehene Homepage. Konsumenten können nun bis Dienstag 24 Uhr bestellen. Die Produzenten haben von Mittwoch bis Freitag Mittag Zeit, um die Lebensmittel zu liefern. Am Freitag können die Konsumenten von 14 bis 18 Uhr ihre bestellten Lebensmittel im alten Posthaus in Oberau abholen. Bezahlt wird mittels Guthabenkonto, das man online auflädt. Mit den Produzenten wird am Ende des Monats abgerechnet. Lebensmittel bestellen können ausschließlich Mitglieder der FoodCoop Wildschönau.

Auch zwei Hopfgartner Betriebe mit dabei

Die zwei Hopfgartner Betriebe, bei denen wie bei den anderen mitmachenden Betrieben das Tierwohl und der ökologische Anbau an erster Stelle stehen, liefern Nudeln, Eier und „Broadakropfn“ sowie selbst gebackenes Bauernbrot. Die restlichen 14 Produzenten kommen aus Wildschönau, Wörgl, Angerberg, Kramsach, Schwoich, Kundl, Thiersee, Osttirol und der Steiermark. So kann ein vielfältiges Angebot von Milchprodukten über Teigwaren, Obst und Gemüse, Essig und Öle bis hin zu Getreide gewährleistet werden. Interessierte können sich unter www.guadsvodo.tirol weiter informieren. pat

Bild: Die Begründer von FoodCoop Wildschönau: Katharina Spöck, Lisa Spöck, Obfrau Ann- Kathrin Steiner, Philipp Huter und Mathias Steiner Foto: Wimmer