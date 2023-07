Eine gelungene Premiere

Mit „Jubel, Trubel, Eitelkeit“ bringt das Team rund um Regisseurin Christine Pöll kriminelle Machenschaften rund um eine Schönheitsklinik auf die Bühne.



Kirchberg | Während sich der Heiratsschwindler Moritz Engel vor einem Auftragskiller versteckt hält, sorgen ein exzentrischer Künstler, eine Lottomillionärin und ein skrupelloser Arzt für einen kurzweiligen Theaterabend. Vom Publikum gab es am Ende viel Applaus für das aktuelle Stück und die ansteckende Freude am Theaterspiel aller Mitwirkenden.

Weitere Aufführungstermine in der arena365 am 2., 9., 16., 23. und 30. August sowie am 2. September. Beginn ist jeweils um 20 Uhr.

Bild: Das „Rettenstein-Theater“ sorgte bei der Premiere für einen gelungenen Theaterabend mit bester Unterhaltung. Foto: Sabine Huber