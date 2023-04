Eine erste positive Zwischenbilanz

Workation ist ein Zukunftstrend, dem Kitzbühel Tourismus innerhalb des Markenbildungsprozesses ein eigenes Erfolgsmuster gewidmet hat. Mit Arbeitsgruppenleiter Thomas Hechenberger, Vorstand der Sparkasse Kitzbühel, und der Verantwortlichen der Workation- und Co-working Places im START.N hat Kitzbühel Tourismus großartige Partner an der Seite.



Kitzbühel | Wie bereits berichtet, stellt Kitzbühel Tourismus seit Sommer 2022 einen eigenen Workspace – das KITZ Office – zur Vermietung im START.N zur Verfügung. Der neue Trend Workation erfreut sich steigender Nachfrage und Beliebtheit.

#wirsindKitzbühel im Kitz Office

Bei der Entwicklung des neuen Zukunftsbildes von Kitzbühel, an dem rund 70 Kitzbüheler seit 2021 gemeinsam und ehrenamtlich arbeiten, gilt es in der Arbeitsgruppe Workation, das bestehende Potenzial zu eruieren und konkrete, buchbare Produkte zu schaffen.

Das komplett eingerichtete Büro von Kitzbühel Tourismus ist die Lösung für alle, die in Kitzbühel einen voll ausgestatteten Workspace auf Zeit mieten möchten, um fokussiert zu arbeiten, Calls zu erledigen und innovative Ideen zu kreieren. Das KITZ Office sowie bei Bedarf ein großes Besprechungszimmer und ein Open Space bzw. eine Lounge, stehen halb-, ganz- oder auch mehrtägig zur Anmietung zur Verfügung. Die Mitglieder von Kitzbühel Tourismus erhalten besondere Konditionen und nehmen dieses Angebot zunehmend an.



Vorstand von Kitzbühel Tourismus - Mike Mayr-Reisch, unterstützt die Initiativen des Markenbildungsprozesses tatkräftig: „2021 haben wir mit dem Markenbildungsprozess gestartet. Wir vom Vorstand unterstützen die Initiativen vollumfänglich. Das KITZ Office im START.N ist ein guter erster Schritt und ein tolles Zusatzangebot für kleinere und mittlere Betriebe, die meistens ein solches Angebot nicht selbst anbieten können.“

Workation und Co-working weiter im Trend

Das hochwertige Angebot wird von einheimischen Firmen und Privatpersonen in Anspruch genommen, die sich stundenweise, oder über mehrere Tage im KITZ Office und in den weiteren Räumen einbuchen. Auch haben sich in den ersten Monaten bereits Stamm-Mieter herauskristallisiert, die vom Angebot überzeugt sind und wiederholt Buchungen vornehmen.

Interessiert? Am bestenrechtzeitig unter START.N - New Work Kitzbühel reservieren und entspannt die nächsten wichtigen Aufgaben effizient erledigen.START.N bietet schnell und unkompliziert leistbare Mieträume – auch kurzfristig und zeitlich begrenzt – für innovative Neugründer, Jungunternehmer und Wiedereinsteiger.



Neben der klassischen Arbeitsfläche bietet das Gründerzentrum ein breites Netzwerk sowie ideale Inspirationsmöglichkeiten durch Veranstaltungen und Menschen vor Ort. Der Trend zu Co-working und Workation bedingt auch den Ausbau der bereits vorhandenen Räumlichkeiten.

„Am 29. März wurde mit dem Ausbau des START.N um zwei weitere neue Container begonnen. Der 15. April wird dann voraussichtlich der offizielle Startschuss für neue Mieter sein, die dann ein Workshopbüro und flexible Büromöbel vorfinden", berichtet Gründer und Eigentümer des START.N, Gregor Gebhardt.



Thomas Hechenberger, Vorstand der Sparkasse Kitzbühel und Arbeitsgruppenleiter Workation, freut sich auf die #glaubandich CHALLENGE 2023, der größte Start Up Wettbewerb in Österreich, der am 3. Mai in Kitzbühel stattfindet. Hierbei werden sieben Start Ups aus den Branchen Sport & Lifestyle um den Sieg pitchen.

#glaubanDich CHALLENGE 2023

„Wir sind stolz darauf, dass die #glaubanDich CHALLENGE 2023 erstmalig in Kitzbühel stattfindet und freuen uns auf den Austausch mit jungen Talenten, die uns von ihrer Power und ihrem Können überzeugen werden. Ein großer Dank an unsere Sparkasse Kitzbühel und in Doppelfunktion, Arbeitsgruppenleiter Thomas Hechenberger und seinem Team“, sagt Kitzbühel Tourismus Geschäftsführerin Viktoria Veider-Walser, die selbst in der Jury sitzen wird.

Weitere Informationen zur #glaubanDich CHALLENGE 2023 finden Sie hier: City-Pitch in Tirol

Bild: Im Bild v.l. Alexander Roth (Kitzbühel Tourismus), Mike Mayr-Reisch (Vorstand Kitzbühel Tourismus), Viktoria Veider-Walser (Geschäftsführerin Kitzbühel Tourismus), Gregor Gebhardt (Gründer und Eigentümer START.N) und Thomas Hechenberger (Vorstand Sparkasse Kitzbühel).Foto: Habison/Sparkasse Kitzbühel