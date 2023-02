Eine Rückschau in Rekordzeit

Weiterhin verzeichnet die aktive Seniorengemeinschaft eine steigende Mitgliederzahl. Für Männer sind aber noch Plätze frei.



Kitzbühel | Zur Hauptversammlung fanden sich viele Mitglieder des Seniorenbundes Kitzbühel im „Rosshimmel“ ein. Obfrau Annemarie Zwicknagl und ihr kleines Team (Brigitte Seppi und Joe Daxer) ernteten Lob und Dank für den Einsatz. Bezirksobmann Hans Brandstätter bezeichnete die Ortsgruppe angesichts der vielen, teils ungewöhnlichen Aktivitäten als „Tiroler Meister in Veranstaltungen“.

Auch zum Spitzenplatz des Bezirks bei der landesweiten Mitgliederwerbung 2022 hat Kitzbühel wesentlich beigetragen. Der Bezirksobmann sprach Annemarie Zwicknagl, die auch im Bezirk führend mitarbeitet, den besonderen Dank aus.



Im Vorjahr beeindruckte die Ortsgruppe mit der Veranstaltungsreihe „Natur und Kultur“ in ganz Tirol, Salzburg und Bayern, setzte die Genussreisen ins Weinviertel fort und feierte die gewohnten Feste im Jahreskreis. Ausflüge wurden auch zu kleinen Geburtstagsfeiern in einem ungewohnt großen Kreis -im Schnitt waren 40 Mitglieder bei den Ausfahrten dabei – genutzt.

Ungewöhnlich war die Einladung in das Museum der Stadt, die aber viele ältere Mitbürger zu den Ausstellungen lockte.

Kassier Josef Daxer berichtete vom Kontostand, der dank der Unterstützung des Tiroler Seniorenbundes und der Stadt Kitzbühel, aber auch durch die hohe Zahlungsmoral der Mitglieder erfreulich günstig ist. Bürgermeister Dr. Klaus Winkler würdigte den Zusammenhalt sowie den besonderen Einsatz der Obfrau.

Dank an langjährige Mitglieder

Der Tiroler Seniorenbund dankte langjährigen Mitgliedern durch Urkunden. Die Ehrengäste und die Versammlung beglückwünschten Altobfrau Helene Demmer, Anni Gintsberger, Hilda Hernler, die frühere Funktionärin Irmengart Huter, Resi Kleinlercher, Christel Kolb, Gerda und Dr. Helmuth Kaiser, Marlies Kerscher, Leni Rossner, die seit 20 Jahren Mitglied sind, Rosa Dünser, die früheren Vorstandsmitglieder Rosemarie Salinger und Erika Kaufmann (25 Jahre), Maria Senoner (30 Jahre), Dora Berchtenbreiter und Moidi Hochmuth (35 Jahre). H.W.

Bild: Dora Berchtenbreiter und Maria Senoner mit dem Vereinsvorstand und Bürgermeister Dr. Klaus Winkler. Foto: W. Nessizius