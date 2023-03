Eine Rille liegt wieder im Trend

Am Samstag, 25. März dreht sich in Kitzbühel wieder alles um das schwarze Gold.



Kitzbühel | Wenn sich die schwarzen Scheiben drehen, versammeln sich Freunde des Vinyls, um zu tauschen, zu kaufen und zu verkaufen. Alle Musikrichtungen sind willkommen. Aussteller, Besucher, DJs und Tonträger, sowie Poster und Plakate rocken an diesem Tag das KC750 – Kultur Café Kitzbühel. Die Teilnahme und der Eintritt sind frei. Mit dabei sind wieder die Jungs von Nabu-Records und Dr. Dub.

Die Vinyl-Börse findet von 10 Uhr bis 18 Uhr statt, danach legt DJ-Line Schallplatten bis 24 Uhr auf. Infos www.kc750.kitzbuehel. Tischreservierung unter kc750@kitzbuehel.at

Bild: Die Kitzbüheler Vinyl Schallplatten-Börse bringt große Musik-Kultur in die historisch-moderne Atmosphäre des KC750. Foto: KC750