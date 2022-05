Eine Juristin auf Spurensuche

Ein Münchner darf sein Haus in Kitzbühel nicht mehr nutzen – lautet die Schlagzeile einer großen Tageszeitung vor Kurzem. Juristin Sandra Göstl gibt Einblicke in die Kontrollen von möglichen illegalen Freizeitwohnsitzen in der Gamsstadt.



...