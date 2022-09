Eine Investition in Nachhaltigkeit

Egger errichtete am Standort St. Johann einen neuen „Cleaningtower“. Diese Anlage verarbeitet alte Möbel zu hochwertigem Rohstoff für die Produktion von neuen Spanplatten.



St. Johann | Der Recyclinganteil des in Spanträgern eingesetzten Holzes kann bis zu 60 Prozent ausmachen. Dabei verwendet das Unternehmen nur wertiges Altholz aus Möbeln, Paletten, Holzverpackungen, Bau- und Abbruchholz, das den geltenden Verordnungen und Prüfsystemen entspricht. Alte, ausgediente Möbel sind ein wertvoller Rohstoff für die Egger-Plattenwerkstoffe. Meist wird das Altholz in kommunalen Einrichtungen wie Altstoff- und Recyclinghöfen gesammelt, von Entsorgungsfachbetrieben sortiert und vorgebrochen.



Egger betreibt in Ländern wie Deutschland, Großbritannien und Rumänien auch eigene Recyclingunternehmen. Am Standort St. Johann investierte das Unternehmen nun in einen sogenannten „Cleaningtower“. „Mit modernster Technik trennt diese Anlage quasi ‚die Spreu vom Weizen‘. Metalle, Sand, Steine, Glas und Kunststoffe werden über Metallabscheider, Air-Sichter sowie Kamera- und Röntgentechnologie aus dem Materialstrom entfernt. Mittels Schallzerspanern entstehen dann die passenden Späne für unsere Platten“, erklärt Albert Berktold, Werksleiter Technik/Produktion am Standort St. Johann, das technische Vorgehen. Stofflich nicht verwertbares Holz wird im Biomassekessel zur biogenen Energieerzeugung eingesetzt.

Altholz voll genützt

So nutzt das Unternehmen Altholz vollumfänglich. Neben Recyclingholz werden für hochwertige Spanplatten vor allem Sägenebenprodukte (Hackschnitzel, Sägespäne) sowie Durchforstungsholz eingesetzt. „Im Vergleich zu Produkten aus rein fossilen und mineralischen Rohstoffen bieten Holzwerkstoffe eine Chance für nachhaltigen Konsum“, so Elisabeth Pali, Corporate Sustainability Egger Gruppe.

Bild: Der Cleaningtower macht aus alten Möbeln einen neuen Rohstoff. Foto: Egger