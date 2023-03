Einbrüche in St. Johann

St. Johann | In der Nacht zum 4. März brach ein bisher unbekannter Täter in zwei Kinderbetreuungseinrichtungen in St. Johann ein, indem er in einem Fall ein Fenster einschlug und im anderen Fall ein Fenster aufbrach und so jeweils ins Gebäude gelangte, wo er ein Büro aufbrach und die Räumlichkeiten durchsuchte. Ob und was der Täter erbeuten konnte, sowie die Höhe des Gesamtschadens ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen.

