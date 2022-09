Einbruchsdiebstahl in St. Ulrich

St. Ulrich | Im Zeitraum vom 10.09.2022, ca. 16:30 Uhr, bis 11.09.2022, ca. 16.00 Uhr, brachen bisher unbekannte Täter in eine Vereinshütte in St. Ulrich am Pillersee ein und entwendeten daraus mehrere Sportartikel. Die Höhe des entstandenen Schadens ist bis dato noch nicht bekannt.

PI Fieberbrunn - TelNr: 059133 / 7202