Einbruchsdiebstahl in St. Johann

St. Johann | Am 17.12.2022 in der Zeit von 03:00 und 10.30 Uhr, wurde durch unbekannte Täter in die Tiefgarage bzw. in den Fahrradkeller eines Mehrparteienhause in St. Johann in Tirol eingebrochen. Aus dem Fahrradkeller wurden zwei Mountainbikes sowie ein E-Bike gestohlen, der Schaden beläuft sich auf einen niederen 5-stelligen Eurobetrag.

PI St. Johann - Tel. 059133/7208