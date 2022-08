Einbruchsdiebstahl in St. Johann

St. Johann | Unbekannte Täter brachen in der Zeit vom 16.08. bis zum 20.08. ein Kellerabteil eines Mehrparteienhauses in St. Johann auf und stahlen daraus acht Angelruten mit den dazugehörigen Angelrollen. Es entstand dadurch ein Schaden in der Höhe eine mittleren vierstelligen Eurobetrages.

PI St. Johann in Tirol - Tel.Nr.: 059133/7208