Einbruchsdiebstahl in St. Johann

St. Johann | Am 15.08. in der Zeit von 15:30 Uhr bis 16:45 Uhr, wurde durch zwei bislang unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in St. Johann in Tirol eingebrochen. Die Täterschaft entwendete einen mittleren 4-stelligen Eurobereich sowie diversen Schmuck – die genaue Schadenshöhe ist bis dato nicht bekannt.

Die beiden Täter konnten durch eine Hausbewohnerin beim Verlassen des Hauses angetroffen bzw. beobachtet werden und ergriffen sofort die Flucht. Die Täter werden wie folgt beschrieben: Beide Glatze, mittleren Alters, korpulent, bekleidet mit hellen kurzen Oberteilen und kurzen Hosen. Eine eingeleitete Fahndung blieb vorerst erfolglos.

PI St. Johann in Tirol - Tel.Nr.: 059133 7208