Einbruchsdiebstahl in St. Johann

St. Johann | In der Nacht zum 7. März 2022 stahl ein bisher unbekannter Täter mehrere in St. Johann im Bereich eines Gastronomiebetriebes in der Speckbacherstraße aufgestellte Spielzeugautomaten. Dadurch entstand ein Schaden im vierstelligen Eurobereich. Um zweckdienliche Hinweise an die PI St. Johann i.T. (Tel. 059133/7208) wird ersucht.

