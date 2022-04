Einbruchsdiebstahl in Oberndorf

Oberndorf | In der Nacht zum 22. April 2022 brachen bisher unbekannte Täter in eine Firma in Oberndorf ein und stahlen aus den Büroräumlichkeiten einen Bargeldbetrag in bisher unbekannter Höhe sowie Kreditkarten.

PI St. Johann - Tel. 059133/7208